Covid: vietate riunioni tra non conviventi a Ibiza e Maiorca

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Vietate da mercoledì a Maiorca e Ibiza le riunioni tra persone non conviventi. Nello stesso giorno entrerà in vigore la chiusura di bar, ristoranti, centri commerciali e palestre. Lo riferisce El Pais precisando che l'espansione del Covid è pari al doppio del tasso nazionale con un'incidenza di 617 casi ogni 100 mila abitanti in 14 giorni a Maiorca e 690 a Ibiza. (ANSA).