Allarme Interpol, vaccino sarà l''oro liquido' del 2021

(ANSA) - BERLINO, 21 DIC - "Il vaccino è l'oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate.

Con la diffusione dei vaccini la criminalità aumenterà drasticamente": lo ha detto Juergen Stock, alla guida della Criminalpol, in un'intervista alla Wirtschaftswoche.

"Vedremo furti e furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini; la corruzione sarà dilagante in molti luoghi per ottenere più velocemente questo bene prezioso" ha continuato Stock. "Un virus si diffonde dall'Asia in tutti i continenti ed è seguito da un'ondata di criminalità, una pandemia parallela di criminalità, per così dire" ha proseguito nell'intervista il capo dell'Interpol Juergen Stock. "Gruppi di criminali hanno pensato fin dal primo minuto a come incassare sul Covid-19", invece di guadagnare sui farmaci come prima, si sono spostati molto velocemente ai falsi prodotti di sanificazione, agli antivirali e alle false mascherine, prosegue Stock. E ora "giù prima che il vaccino sia autorizzato i criminali sono pronti con i falsi vaccini". (ANSA).