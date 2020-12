Eliseo, 'condizioni di Macron stabili, analisi rassicuranti'

(ANSA) - PARIGI, 19 DIC - Le condizioni del presidente francese Emmanuel Macron, positivo al coronavirus, "sono stabili" e i risultati delle ultime analisi "rassicuranti". Lo riferisce l'Eliseo in una nota. Ieri era stato lo stesso capo di Stato francese a dare un aggiornamento sulla sua salute in un videomessaggio.

Macron, che è in autoisolamento nella residenza ufficiale di Versailles, "continua ad avere gli stessi sintomi del Covid-19: stanchezza, tosse, dolori muscolari", si legge in una nota del suo medico. Questi tuttavia, precisa l'Eliseo, non gli impediscono di svolgere il suo lavoro. (ANSA).