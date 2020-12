Covid: appello di Oms Europa, restate a casa a Natale

Restare a casa durante il Natale. E' l'appello di Oms Europa per arginare la pandemia. In un comunicato, riporta il Guardian, il direttore dell'organismo Hans Kluge ha sottolineato che "non vale la pena" uscire, con il rischio di infettarsi. "C'è una differenza tra ciò che è permesso fare e ciò che dovreste fare", ha aggiunto, appellandosi quindi al senso di responsabilità individuale, a prescindere dalle restrizioni alla mobilità adottate dai governi.

"Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, la trasmissione del Covid in gran parte dell'Europa rimane intensa e diffusa. Ci sono stati quasi 23 milioni di casi quest'anno", ha rilevato Kluge, ricordando che ieri è stato superato il mezzo milione di vittime, con un tasso di mortalità che "rimane al più alto livello dall'inizio dell'anno".

"Ricordate che la cosa più sicura da fare è restare a casa", ha aggiunto, in vista delle settimane di vacanze natalizie.

"Nonostante la distanza fisica, abbiamo la possibilità di connetterci, i numerosi strumenti di social networking che abbiamo a portata di mano facilitano il contatto", ha ricordato il capo di Oms Europa. "Anche se siete separati dai vostri cari, non siete soli", ha aggiunto.