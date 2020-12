Barnier, non sacrificheremo futuro Ue per il presente

(ANSA) - BRUXELLES, 08 DIC - Il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier ha annunciato di avere "informato tutti gli Stati membri al Consiglio Affari generali oggi", sull'andamento dei negoziati con Londra sulla futura partnership con l'Ue. Lo ha scritto su Twitter lo stesso francese, sottolineando la "piena unità" fra i 27 " Non sacrificheremo mai il nostro futuro per il presente - ha aggiunto -. L'accesso al nostro mercato è soggetto a condizioni".

Barnier ha poi precisato che sta lavorando a "lavorando a stretto contatto con il team di David Frost per per preparare il prossimo incontro tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson".

.