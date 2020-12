Brexit: Francia pronta a veto 'se non c'è un buon accordo'

- PARIGI, 04 DIC - La Francia è pronta a opporre il suo "veto" per un accordo sulla Brexit "che non sia buono" Lo ha sottolineato il governo francese. Ovvero se l'accordo non risponderà ad alcune specifiche esigenze, in materia di pesca per esempio. "Se l'accordo non sarà buono noi ci opporremo", ha detto a Radio Europe1 il sottosegretario francese agli Affari europei Clément Beaune. Alla domanda poi se l'intenzione sia di opporsi con un veto, Beaune ha risposto: ""Sì. Ogni paese ha diritto dei veto".