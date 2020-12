Gb: esplosione a Bristol, bilancio sale a 4 morti

(ANSA) - LONDRA, 03 DIC - Si aggrava il bilancio della forte esplosione di natura verosimilmente accidentale verificatasi oggi nell'area industriale di Avonmouth, sobborgo portuale di Bristol, nell'Inghilterra sud-occidentale. La polizia locale in una conferenza stampa pomeridiana ha reso noto ufficialmente che i morti accertati sono ora 4, mentre prima si parlava di un morto e tre dispersi. La deflagrazione è avvenuta in serbatoio contenente sostanze chimiche in un impianto per il trattamento di acque reflue della società Wessex Water, facendo parzialmente crollare un grande deposito. La Sommerset Police esclude al momento rischi per la salute pubblica. (ANSA).