Covid: Istanbul, presenze limitate in viale simbolo Istiklal

(ANSA) - ISTANBUL, 2 DIC - La Turchia cerca di correre ai ripari contro la diffusione del Covid-19, che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare nuovi record di 31.923 casi e 193 vittime. Dopo la chiusura di locali e ristoranti, per cercare di ridurre i rischi di assembramenti anche all'aperto da domani a Istanbul verrà limitato il numero di persone ammesse a circolare lungo viale Istiklal, l'iconica strada pedonale che collega piazza Taksim con lo storico quartiere di Galata. In base al nuovo regolamento, lungo i circa 1.500 metri del percorso non potranno trovarsi contemporaneamente più di 7 mila persone, ossia una ogni tre metri quadrati. Per controllare l'osservanza delle restrizioni, saranno predisposti controlli di sicurezza agli accessi, mentre alcuni droni sorveglieranno il percorso dall'alto. In caso di superamento dei limiti ammessi, è prevista la chiusura della strada. (ANSA).