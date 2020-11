Di Maio a Zagabria, focus su cooperazione tra Italia-Croazia

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 30 NOV - Il ministro degli esteri Luigi Di Maio è oggi a Zagabria per una riunione del Comitato Bilaterale Italia-Croazia, massimo organo di cooperazione tra i due Paesi. Di Maio ha in programma un incontro bilaterale con il ministro degli esteri croato Gordan Grlic Radman e parteciperà alla sessione plenaria del Comitato, che per il resto dei Ministri si svolgerà da remoto (i ministri italiani da Roma, i croati dai loro Ministeri a Zagabria).

Seguiranno incontri con i rappresentanti della comunità italiana e degli imprenditori del nostro Paese. (ANSAmed).