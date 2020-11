Parigi, scontri alla marcia e un'auto in fiamme

(ANSA) - PARIGI, 28 NOV - La marcia per le libertà a Parigi si è svolta in modo calmo e senza incidenti fin quasi alla sua conclusione. All'arrivo alla Bastiglia, qualche gruppo di black bloc aspettava la polizia per dar vita agli scontri. Lanci di petardi contro risposta con i lacrimogeni, un'auto in fiamme e qualche carica sono per ora il bilancio dei tafferugli. (ANSA).