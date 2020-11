Covid: indice Rt scende in Gb sotto soglia sicurezza

(ANSA) - LONDRA, 27 NOV - Torna sotto controllo l'indice Rt di diffusione del coronavirus nel Regno Unito, sotto la soglia di sicurezza 1 a livello nazionale per la prima volta da agosto.

Lo certificano i calcoli diffusi oggi dai consulenti medico scientifici dell'esecutivo di Boris Johnson: stimando al momento un livello medio compreso fra 0,9 e 1 nel Paese (contro 1-1,1 delle ultime settimane), sullo sfondo del lockdown bis imposto dal governo Tory in tutta l'Inghilterra a partire dal 4 novembre e fino al 2 dicembre prossimo.

Durante il picco di primavera l'indice Rt raggiunse nel Regno quota 3. I contagi, avvertono in consulenti, restano tuttavia più elevati della media in varie contee del nord dell'Inghilterra, oltre che in Galles e Irlanda del Nord.

(ANSA).