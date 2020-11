Covid: accordo in Gb, ok a incontri tra famiglie a Natale

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Accordo fatto nel Regno Unito su un parziale alleggerimento delle restrizioni anti Covid limitato a 5 giorni in occasione delle festività di Natale: dal 23 al 27 dicembre. Lo riferiscono fonti governative a conclusione di una riunione ad hoc del comitato di emergenza Cobra convocato dal governo Tory di Boris Johnson: riunione durante la quale è stata raggiunta un'intesa sull'adozione di regole uniformi fra le 4 nazioni del Regno con i rappresentanti dei governi locali della Scozia (guidato dagli indipendentisti dell'Snp), del Galles (guidato dai laburisti) e dell'Irlanda del Nord (formato dalla coalizione fra unionisti del Dup e repubblicani dello Sinn Fein).

I dettagli saranno formalizzati presto. Dalle anticipazioni si è comunque appreso che nelle 5 giornate in questione saranno consentiti incontri e cene fra nuclei familiari non conviventi, seppure con un tetto massimo di persone previste, e allentate temporaneamente parte delle limitazioni precauzionali sugli spostamenti (con mezzi pubblici o privati) fra comune e comune, contea e contea, nazione e nazione. Via libera secondo la Bbc pure alla possibilità di pernottare in casa di parenti e familiari la notte della vigilia. (ANSA).