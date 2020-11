Di Maio: ci sarà compromesso su Recovery, basta diritto veto

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Polonia, Ungheria e Slovenia hanno troppo da perdere a bloccare un procedimento vitale per l'Ue.

Credo che un compromesso verrà trovato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Radio Anch'io, rispondendo a una domanda sul Recovery fund in vista del Consiglio europeo.

"Noi dobbiamo il prima possibile eliminare diritto di veto che crea un blocco: non è possibile che l'Italia, che aspetta 209 miliardi, sia ostaggio di tre Paesi che ricevono tantissimi fondi europei", ha aggiunto. (ANSA).