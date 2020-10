Michel, 3-4 vaccini entro fine anno, inizio 2021

(ANSA) - BRUXELLES, OCT 28 - "Secondo le nostre informazioni, ci auguriamo che tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo, 3 o 4 vaccini possano essere gradualmente disponibili". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel intervistato da Rtl France. L'ex primo ministro belga ha precisato che "la Commissione europea, a nome degli Stati membri, ha firmato numerosi contratti per garantire che quando i vaccini saranno disponibili, potremo beneficiare delle dosi di cui abbiamo bisogno". Michel ha poi ribadito che non sarà una "bacchetta magica" che permetterà di vaccinare tutti in una volta. (ANSA).