Germania: leader Cdu Karrenbauer vuole rinvio congresso

(ANSA) - BERLINO, 26 OTT - La presidente della Cdu Annegrett Kramp-Karrenbauer ha proposto al direttivo del partito di rimandare il congeresso generale dei conservatori tedeschi alla primavera del 2021. La data del nuovo congresso andrebbe scelta il 16 gennaio, quando si stabilirebbe se sia necessario votare per corrispondenza. Il direttivo si pronuncerà oggi.

Si tratta di una decisione molto discussa fra i cristiano-democratici, che avrebbero dovuto eleggere il loro nuovo leader il 4 dicembre a Stoccarda. A causa della pandemia, diversi esponenti di rilievo della Cdu, come il candidato Armin Laschet, presidente del Nordreno-Vestfalia, hanno dichiarato di essere contrari al congresso in presenza, per opportunità politica: sarebbe infatti difficile far digerire all'opinione pubblica che mentre, si chiede a tutti di restare a casa e ridurre i contatti al minimo, l'attività politica va avanti con grandi eventi. Alla successione di Karrenbauer, oltre a Laschet, sono finora candidati l'avvocato finanziario Friedrich Merz e il parlamentare Norbert Röttgen. (ANSA)