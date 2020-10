Francia, primo via libera a proroga dello stato d'emergenza

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Assemblea Nazionale francese ha adottato in prima lettura la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 16 febbraio, regime eccezionale che autorizza l'esecutivo a varare restrizioni a fronte della crisi Covid-19.

Il testo è atteso mercoledì in Senato e dovrebbe essere approvato in via definitiva ai primi di novembre. (ANSA).