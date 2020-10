Covid: Francia, 20.468 contagi, impennata di vittime

(ANSA) - PARIGI, OCT 20 - Sono stati 20.468 i casi di posititivà al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia (con un lieve calo rispetto alla media della settimana scorsa), ma i decessi fanno registrare un'impennata a 262: 162 negli ospedali più 100 nelle case di cura e negli istituti per disabili, anche se in quest'ultimo caso si tratta di cifre cumulate negli ultimi 4 giorni.

Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia, ammonta ormai a 33.885. Oltre 2.000, ormai da ieri, i pazienti nei reparti di terapia intensiva, in tutto 2.177 questa sera.

