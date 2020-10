Covid: lunedì Johnson in parlamento, attese nuove misure

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Interverrà in parlamento lunedì il primo ministro britannico Boris Johnson con un aggiornamento sulle misure per contrastare la diffusione del coronavirus, in particolare in Inghilterra, e nell'ambito delle quali si attendono ulteriori restrizioni, relative in particolare agli orari di attività di pub e locali e alle interazioni sociali. Lo riferiscono media britannici.

Dalle indiscrezioni risulta inoltre che le misure saranno ripartite su tre livelli, con il terzo considerato il più rigido e con tutta probabilità applicato nella gran parte dei casi al nord dell'Inghilterra. Stando a quanto emerge inoltre le restrizioni dovrebbero essere comunque discusse e concordate con i leader locali. (ANSA).