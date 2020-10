Elisabetta loda la stampa per il servizio durante il Covid

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - La regina Elisabetta II loda la stampa tradizionale per il suo "servizio" durante la pandemia.

In una lettera alla News Media Association che rappresenta tutte le maggiori testate locali e nazionali nel Regno Unito, la sovrana ha sottolineato come "la pandemia da Covid-19 ha dimostrato ancora una volta l'importante ruolo di servizio pubblico che i media consolidati svolgono sia a livello nazionale che a livello locale". E ha continuato: "Gli sforzi dei media nel sostenere le comunità in tutto il Regno Unito durante la pandemia sono stati inestimabili". L'intervento della regina ha coinciso con il lancio della campagna 'Journalism Matters' (Il giornalismo conta), pensata per sollecitare il sostegno dell'opinione pubblica e del governo verso i media tradizionali. (ANSA).