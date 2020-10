Coronavirus: test rapidi a Madrid, risultato in 15 minuti

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Nel quartiere Entrevias, uno dei più colpiti dalla pandemia a Madrid, è iniziato un test di massa per il Covid-19. Lo riferisce Bbc News online precisando che gli abitanti della zona ricevono un messaggio sul dove e quando sottoporsi al test.

Si tratta di un esame eseguito con un tampone nasale, che secondo i suoi sviluppatori ha una attendibilità del 93 per cento e ha un costo molto inferiore a quello di altri test dello stesso genere, meno di cinque euro. E, soprattutto, da il risultato in 15 minuti.

Secondo il conteggio della John Hopkins University, i casi di Covid-19 registrati in Spagna sono ad oggi 789.932, di cui 240.959 a Madrid. (ANSA).