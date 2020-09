Coronavirus: Spagna annuncia sforamento debito per 2020-2021

(ANSA-AFP) - MADRID, 30 SET - La Spagna ha annunciato lo sforamento del debito per il 2020 e nel 2021 a causa degli effetti sull'economia del coronavirus.

"Il governo ha deciso di sospendere le regole di bilancio in modo straordinario per il 2020 e il 2021", ha detto in conferenza stampa il ministro delle finanze Maria Jesus Montero.

Precisando però che Madrid intende mantenere un approccio 'fiscalmente responsabile'. Secondo gli ultimi dati il debito nazionale è salito a circa il 110% del Pil nel secondo trimestre, molto al di sopra del limite europeo del 60%.

(ANSA-AFP).