Coronavirus: app inglese supera i 10 milioni di download

(ANSA) - ROMA, 28 SET - L'app lanciata in Gran Bretagna il 24 settembre per il tracciamento del coronavirus ha superato i 10 milioni di download in pochi giorni. Ne dà comunicazione il Dipartimento per la salute pubblica, sul suo sito. L'app solo il primo giorno è stata scaricata da 6 milioni di utenti, per raggiungere la stessa cifra l'app italiana Immuni ci ha messo 3 mesi.

Secondo i media inglesi, però, l'app ha avuto inizialmente dei problemi poichè solo 60mila cittadini ogni giorno potevano caricare il risultato al loro test. Poi, il guasto al sistema è stato risolto, come ha spiegato un portavoce del Servizio sanitario nazionale.

Lanciata giovedì scorso dopo tanti ritardi l'app valida per l'Inghilterra e il Galles si basa sull'infratsruttura tecnologica di Apple e Google esattamente come l'italiana Immuni. (ANSA).