Germania: negoziati lenti, rischio ritardo sul Recovery Fund

(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - "Abbiamo urgente bisogno di un accordo globale sul pacchetto" sul quadro finanziario pluriennale Ue e il Recovery Fund, ma le trattative procedono "troppo lentamente" e così "corriamo il rischio di ritardare anche il Recovery Fund". E' il monito dell'ambasciatore tedesco presso la Ue, Michael Clauss, in una nota in cui fa appello ad "aumentare notevolmente il ritmo dei negoziati" in corso tra il Consiglio Ue e il Parlamento Ue. Il bilancio comunitario per il 2021-2027 e il Recovery Fund "sono politicamente e tecnicamente inseparabili" e "il tempo stringe. L'Europa deve mantenere la sua parola", avverte Clauss, evidenziando come i nodi si concentrino principalmente nelle trattative sul bilancio Ue. In particolare, l'ambasciatore riferisce che la spaccatura più importante è sulla condizionalità legata al rispetto dello stato di diritto, mentre sull'introduzione di nuove risorse proprie dell'Ue le parti sono "già vicine". (ANSA).