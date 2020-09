Bielorussia: tornano a marciare le donne, migliaia a Minsk

(ANSA) - MOSCA, 19 SET - Le donne sono tornate a marciare in Bielorussia, specie a Minsk. Il portale Tut.by ha postato dei video in cui si vedono migliaia di manifestanti camminare per una delle arterie del centro della capitale bielorussa. Come sempre accade, gli automobilisti suonano il clacson per segnalare il loro sostegno. Tra gli slogan, "libertà per i giornalisti". Le donne hanno anche esposto dei cartelli in cui si può leggere, a caratteri latini, SOS. (ANSA).