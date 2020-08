Coronavirus: a Malta nuovi contagi,verso test per chi arriva

(ANSA) - LA VALLETTA, 13 AGO - Continuano a crescere a livelli record tanto le positività quanto i test sul coronavirus a Malta ed il governo prepara l'introduzione di restrizioni agli ingressi nel paese. Secondo quanto indicato dal vicepremier e ministro della salute Chris Fearne, l'esecutivo pensa di chiedere ai viaggiatori in arrivo un test eseguito nelle ultime 48 ore o - in alternativa - di sottoporsi al tampone che a Malta richiede solo due ore per dare il suo esito.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 55 nuovi casi, su 2.485 esami. Entrambi i numeri sono i più alti dall'inizio della pandemia.

Nella nuova ondata, innescata dalla riapertura delle frontiere e di tutte le attività del divertimento maltese (feste pubbliche e private, locali notturni, pub e discoteche), sono rimasti coinvolti almeno quattro calciatori professionisti, secondo quanto indicato dai media maltesi.

A fronte delle richieste di diverse organizzazioni mediche Fearne ha ribadito che Malta continuerà nella sua massiccia campagna di tracciamento e controlli sui contatti di ogni positivo. Una campagna che ha portato il paese ad avere il più alto tasso di test pro capite in Europa: finora ne sono stati eseguiti 149.952 su una popolazione totale di quasi 500mila persone. Intanto sono stati vietati tutti gli eventi di massa e l'uso delle mascherine è obbligatorio nei luoghi pubblici.

