Coronavirus: Austria, rallenta la crescita dei casi

(ANSA) - BOLZANO, 07 LUG - Rallenta la crescita dei casi Covid in Austria dopo l'impennata dei giorni scorsi: ieri, per la prima volta dal 19 maggio, è stata superata la soglia dei mille con 1.012 casi 'attivi'. Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti però solo 56 contagi, mentre nello scorso fine settimana la crescita superava i 100 casi al giorno. Allo stesso tempo sono guarite 39 persone, un dato che porta i casi 'attivi' a quota 1.029 su un totale di 18.421 contagi, inclusi 706 morti.

I focolai si trovano soprattutto in Alta Austria. Nella periferia di Linz si registrano, infatti, 8,8 casi su 10.000 abitanti, ma nelle ultime 24 ore si sono aggiunti solo tre casi.

