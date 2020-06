In Francia riaprono i bistrot

(ANSA) - PARIGI, 2 GIU - "La riapertura di caffè, hotel e ristoranti segna il ritorno dei giorni felici! Nessun dubbio che i francesi saranno presenti all'appuntamento per ritrovare questa parte dello spirito francese, della nostra cultura e del nostro art de vivre. In questi tempi difficili lo Stato continuerà a sostenere questo settore": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, plaudendo in un tweet all'inizio della 'fase 2' in Francia, con la riapertura, tra l'altro dei tavolini esterni dei caffé parigini, vero e proprio simbolo della cultura francese ed europea, nonché 'festa liberatoria' per i tanti cittadini che da questa mattina hanno ritrovato il gusto di bere un caffè seduti ai tavolini esterni di bar e bistrot, dopo oltre due mesi di lockdown imposto dalla lotta al coronavirus.