Coronavirus: Russia, oltre 4.100 i morti

(ANSA) - MOSCA, 28 MAG - La Russia ha superato i 4.000 morti per Covid-19. Il centro operativo russo anticoronavirus ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono decedute 174 persone portando a 4.142 il totale ufficiale delle vittime del nuovo virus nel Paese. Il numero giornaliero dei morti riportato oggi è uguale a quello di due giorni fa e rappresenta la cifra più alta di decessi per coronavirus in Russia dall'inizio dell'epidemia.

I nuovi casi registrati nel corso dell'ultima giornata sono 8.371 e il totale dei contagi è adesso di 379.051 persone. I guariti sono invece 8.785 in un giorno e 150.993 in totale.