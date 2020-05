In Russia quasi 10mila casi in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 2 MAG - Nuovo record di contagi in 24 ore in Russia: sono quasi diecimila (9.623). Lo hanno reso noto le autorità. In totale ci sono oltre 124mila casi e 1.222 morti. A Mosca, dove ufficialmente ci sono 57.300 casi, il sindaco Sergei Sobyanin ha riferito che "in base a test effettuati su vari gruppi il numero reale di contagiati è intorno al 2% della popolazione", ossia 250mila persone.