Finlandia attinge a scorte Guerra Fredda

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il materiale sanitario che in Occidente scarseggia - mascherine, guanti, ventilatori ecc. - non sembra mancare alla popolazione e al servizio sanitario della Finlandia. Il governo di Helsinki - citato da El Pais - fa sapere di aver deciso di guadagnare tempo, aprendo magazzini segreti di materiale che per decenni ha riempito in previsione di tempi bui fin dagli anni della Guerra Fredda e negli ultimi anni, nel timore di un'invasione russa. Tempi bui che sono inaspettatamente arrivato con la pandemia di coronavirus. Ha un servizio militare obbligatorio come i Paesi baltici ex sovietici. "Queste mascherine sono un po' vecchiotte, ma funzionano ancora bene", ha assicurato al New York Times Tomi Lounema, Ceo del centro nazionale finnico per le provviste di emergenza, che gestisce i magazzini.