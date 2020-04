Belgio: più guariti che ricoveri

(ANSA) - BRUXELLES, 8 APR - "Nel corso delle ultime 24 ore 487 persone con il Covid-19 sono state ricoverate mentre 524 hanno lasciato l'ospedale per un totale di 5.688 guariti". Lo ha annunciato il virologo Emmanuel Andre alla consueta conferenza stampa, precisando che "per la prima volta constatiamo che cala il numero dei ricoverati".

Per quanto riguarda i decessi la SPF Santé publique ed il Centro di crisi hanno annunciato che da ieri si sono registrati 205 morti per un totale di 2.240. Per quanto riguarda le nuove infezioni nelle ultime 24 ore si sono avuti 1.209 nuovi casi per un totale di 23.403 casi confermati.