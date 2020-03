Ungheria: Ue, monitoriamo da vicino

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "L'Ue analizzerà la legge" sull'emergenza per il coronavirus "in Ungheria e monitorerà da vicino la sua applicazione da parte del governo, inclusa l'applicazione" delle norme "che criminalizzano le notizie false. In questi tempi incerti, la certezza legale e la libertà di espressione devono essere garantiti". Così il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, ricordando che l'Esecutivo presenterà un meccanismo sullo stato di diritto, come annunciato nei mesi scorsi.