Cina, Nato smetta di dare agli altri le colpe sull'Ucraina

La Cina ha sollecitato la Nato a "smettere di scaricare la colpa" ad altri sulla guerra in Ucraina dopo che il segretario generale dell'alleanza militare Jens Stoltenberg ha accusato Pechino di peggiorare il conflitto aiutando a ricostruire l'industria della difesa russa.

"Consigliamo alla Nato di smettere di scaricare le colpe e di seminare discordia, di non gettare benzina sul fuoco e istigare lo scontro, ma piuttosto di fare qualcosa di pratico per la soluzione politica della crisi", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano.





