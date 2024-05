A Cannes mini sequel inedito del Mio vicino Totoro di Miyazaki

C'è anche un mini sequel inedito del classico Il mio vicino Totoro tra i quattro corti di Hayao Miyazaki, che mai prima d'ora sono usciti dal Giappone, dallo studio del maestro del cinema di animazione. È il regalo di Cannes che celebra il pomeriggio del 20 maggio lo Studio Ghibli con la Palma d'oro onoraria. Al Grand Théâtre Lumière arriverà per ritirarla il figlio Gorō Miyazaki a nome di tutti compreso il Museo Ghibli, Mitaka e il Parco Ghibli.

Durante la cerimonia saranno proiettati i quattro minifilm di circa 15 minuti, scritti e diretti da Hayao Miyazaki, co-fondatore dello Studio con Toshio Suzuki e Isao Takahata. Un evento senza precedenti - sottolinea il festival di Cannes - tre dei quattro cortometraggi direttamente dal Museo Ghibli di Mitaka non sono mai stati proiettati al di fuori del Giappone.

Sono Mei e l'autobus dei cuccioli di gatto (2002), che deriva appunto da Totoro; Caccia alla casa (2006); Mr. Dough e la principessa dell'uovo (2010) e Boro il bruco (2018).

Hayao Miyazaki, 83 anni, premio Oscar quest'anno per il film grande successo al box office mondiale 'Il ragazzo e l'airone', seconda statuetta dopo La città incantata (2003) e quella alla carriera (2015), non ci sarà: la leggenda del cinema d'animazione dopo aver annunciato e poi smentito il ritiro starebbe lavorando ad un prossimo film.



