Coppia imperiale giapponese in Gran Bretagna a giugno

L'imperatore giapponese Naruhito e la consorte Masako si recheranno in Gran Bretagna a fine giugno per la prima visita di Stato nel Paese di un sovrano nipponico in carica dopo quella del padre Akihito nel 1998. Lo ha reso noto l'Agenzia della Casa Imperiale, spiegando che la trasferta era inizialmente prevista per il 2020, come prima visita all'estero dell'imperatore dopo l'ascesa al trono nel maggio 2019, poi rinviata a causa della pandemia di coronavirus.

La coppia imperiale si è comunque recata in Gran Bretagna nel settembre 2022 per partecipare alle esequie della Regina Elisabetta II. Secondo l'agenzia reale nipponica, l'imminente visita di Stato in Gran Bretagna dovrebbe durare circa una settimana e comprenderà un banchetto di Stato ospitato da Re Carlo III a Buckingham Palace, e una probabile tappa all'Università di Oxford.

Entrambi i coniugi hanno frequentato l'ateneo britannico, e l'imperatore Naruhito è il primo monarca del Trono del Crisantemo ad aver studiato all'estero. I reali giapponesi saranno inoltre i primi ospiti di Stato di re Carlo da quando ha iniziato le cure contro il cancro diagnosticato in febbraio. In un comunicato di venerdì Buckingham Palace ha affermato che ora è in grado di riprendere alcune funzioni pubbliche.



