Blinken: 'Usa e Cina gestiscano loro relazioni responsabilmente'

(ANSA-AFP) - SHANGHAI, 25 APR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha invitato gli Stati Uniti e la Cina a gestire le loro differenze "responsabilmente", iniziando oggi la sua visita nel Paese asiatico. "Abbiamo l'obbligo nei confronti del nostro popolo, e anzi nei confronti del mondo, di gestire le relazioni tra i nostri due paesi in modo responsabile", ha detto Blinken a Shanghai incontrando il leader del Partito comunista locale.

l segretario di Stato americano ha affermato che il presidente Joe Biden è impegnato nel dialogo "diretto e duraturo" tra le due maggiori economie del mondo, dopo anni di crescente tensione. "Penso che sia importante sottolineare il valore e anzi la necessità dell'impegno diretto, del parlarsi l'un l'altro; mettere in evidenza le nostre differenze, che sono reali, cercando di superarle", ha detto Blinken. Il segretario del Partito comunista cinese per Shanghai, Chen Jining, ha dato il benvenuto a Blinken e ha parlato dell'importanza delle imprese americane per la città. "Sia che scegliamo la cooperazione o il confronto, influisce sul benessere di entrambi i popoli, di entrambi i paesi e sul futuro dell'umanità", ha detto Chen. (ANSA-AFP).



