Elezioni India: Rahul Gandhi, 'salviamo la democrazia'

A un giorno dall'inizio della prima fase delle elezioni politiche indiane, che domani vedranno ai seggi gli elettori di 102 circoscrizioni in 21 tra stati e unità territoriali, Rahul Gandhi, il leader del partito del Congresso, ha invitato i militanti e a fare di tutto per salvare la Costituzione e la democrazia indiane.

"Queste non sono elezioni normali", ha detto il figlio di Sonia Gandhi in un videomessaggio in cui si rivolge ai sostenitori che "coraggiosamente lavorano per il partito. Modi e il Bjp stanno distruggendo l'idea dell' India. Voi, che siete la spina dorsale del partito, avete la responsabilità di combatterli, contrapponendo all'ideologia delle Rss (l'associazione paramilitare che sostiene il partito di Modi) nelle strade, nei villaggi, ovunque. Dovete spiegare a tutti come stanno minacciando la nostra Costituzione, la struttura democratica del paese, le istituzioni, inclusa la Commissione Elettorale, e persino l'ossatura giudiziaria" L'India andrà al voto da domani al 1 giugno, in sette fasi, e i risultati elettorali saranno resi noti il 4 di giugno.



