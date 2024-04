A Taiwan almeno 1.050 i feriti e decine di dispersi per il sisma

Sono saliti ad almeno 1.050 i feriti per le conseguenze del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito Taiwan, con un bilancio dei morti per adesso fermo a 9 ma con decine di dispersi e di persone bloccate nei sottopassi stradali o in zone rimaste isolate. Le autorità rendono noto di essere in contatto con 101 persone isolate, anche se mancano all'appello almeno 46 persone.

A Hualien, la città più colpita, numerosi abitanti hanno trascorso la notte all'aperto perché hanno avuto la casa danneggiata o distrutta o per paura di nove scosse, che comunque si sono ripetute, compresa una di magnitudo 4.5 nelle ultimissime ore.



