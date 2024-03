Caso Kejriwal: scontri e manganellate su manifestanti a Delhi

Centinaia di arresti e fermi nel centro di Delhi dove la polizia ha bloccato sia i sostenitori del Governatore Kejriwal, che volevano raggiungere la residenza del premier per protestare contro l'arresto di Kejriwal, sia i militanti del Bjp, che avevano indetto una marcia verso la sede dell'Aap Party, il partito di Kejriwal, per chiederne le dimissioni.

I due diversi gruppi di manifestanti sono stati tenuti alla larga dai loro reciproci obiettivi, in un clima di forte tensione che ha portato a scontri e all'uso ripetuto di manganelli da parte degli agenti. Tra i picchiati, numerosi fotoreporter che cercavano di documentare la violenza della polizia.

Il Press Club of India, uno degli organismi più rappresentativi dei giornalisti indiani, ha condannato il comportamento della polizia e ha chiesto in un comunicato l'avvio di un'indagine, da affidare ad una figura imparziale, sulla "prepotenza della Polizia di Delhi".



