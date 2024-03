Pechino, Usa non interferiscano nel mar Cinese meridionale

Gli Usa "non hanno alcun diritto per interferire nel mar Cinese meridionale": è il commento del portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, rilasciato a poche ore dai giudizi espressi dal segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo cui gli Usa mantengono gli impegni "blindati" sulla difesa delle Filippine dagli attacchi armati nel mar Cinese meridionale. "Gli Stati Uniti non sono una parte sulla questione del mar Cinese meridionale e non hanno alcun diritto per interferire in questioni marittime che riguardano la Cina e le Filippine", ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA