India, cresce in Kerala l'allarme per il virus Nipah

Scuole chiuse da oggi in Kerala per contenere la diffusione del virus Nipah. Oltre alla conferma del sesto positivo al virus, un 39enne, le autorità dello stato hanno fatto sapere di avere individuato quasi mille persone che possono essere state esposte al contagio e che sono già state messe sotto osservazione.

Oltre alle scuole sono stati chiusi negozi e mercati, esclusi quelli che vendono i prodotti ritenuti essenziali, mentre tutte le altre riunioni, comprese le funzioni religiose, sono vietate fino al 24 settembre.

Le autorità sanitarie informano di avere predisposto nell'ospedale del College di Medicina di Kozhikode, il distretto in cui si concentrano i casi, 75 camere di isolamento, sei unità per il trattaemto intensivo, e numerosi apparecchi per a ventilazione dei pazienti.



