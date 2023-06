India: Modi, 'punizioni severe per i colpevoli del disastro'

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Le persone che saranno giudicate colpevoli dell'incidente avvenuto ieri nell'India orientale saranno "punite severamente". Lo ha promesso il primo ministro Narendra Modi, scrive la Bbc. Almeno 288 persone hanno perso la vita e più di 800 sono rimaste ferite nell'incidente avvenuto nello stato di Orissa, che ha coinvolto due treni passeggeri e un treno merci.

Modi ha visitato la scena dell'incidente, e si è detto "addolorato". Poi ha incontrato i feriti in ospedale e ha promesso che il suo governo non lascerà nulla di intentato nei loro confronti. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la collisione, descritta come il peggior incidente ferroviario in India in questo secolo. Si pensa che circa 2.000 passeggeri si trovassero a bordo dei due treni passeggeri coinvolti. (ANSA).