India: il Mahindra Kabira, magico Festival a Varanasi

(ANSA) - NEW DELHI, 19 NOV - Ha preso il via in India, nella città sacra di Varanasi, il Mahindra Kabira Festival, la tre giorni di musica e incontri ispirati al mistico sufi del 15esimo secolo, voluto dalla Mahindra & Mahindra Ltd, uno dei più grandi gruppi multinazionali indiani.

Il festival, giunto alla sua sesta edizione, è aperto a tutti e prevede concerti, spettacoli di marionette, conversazioni, visite guidate, con i musicisti che si esibiscono dall'alba a notte nella suggestiva cornice dei "ghat", le scalinate lungo le rive del fiume Gange, dichiarate patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

Nell'introdurre l'evento, dopo la cerimonia religiosa dell'"Aarti, l'offerta del fuoco", Jay Shah, responsabile del ramo culturale del gruppo, ha definito il Festival "il fiore all'occhiello" dell'impegno culturale dell'azienda. "Il Mahindra Kabira privilegia l'inclusività, la diversità e la laicità, i valori dei nostri fondatori". Attento alla sostenibilità, il festival ha ottenuto la certificazione di "evento verde" dall' Università di Yale e mira alla crescita della consapevolezza sull'ambiente.

Il festival è prodotto da Teamwork Arts, l'agenzia presieduta da Sanjoy K Roy, nota per il Jaipur Literature Festival, l'evento internazionale che dal prossimo giugno approderà a Roma, in collaborazione col Mast. (ANSA).