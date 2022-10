Iran, 'confermiamo aumento capacità arricchimento uranio'

(ANSA) - TEHERAN, 12 OTT - "Confermiamo il recente rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) dove è stato detto che l'Iran sta rapidamente espandendo la capacità di arricchire l'uranio con nuove centrifughe avanzate". Lo ha affermato il capo dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami, citato dall'Irna, aggiungendo che l'attività di arricchimento dell'uranio è in linea con la legge dell'Iran sulla riduzione degli impegni di Teheran rispetto all'accordo sul nucleare trovato nel 2015, ma da cui gli Usa si sono ritirati nel 2018. (ANSA).