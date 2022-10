Iran, 'Mahsa Amini morta per malattia non per le percosse'

La morte di Mahsa Amini è dovuta ad una malattia e non è stata causata dalle percosse. Lo sostiene il rapporto medico seguito all'autopsia effettuata a Teheran sul corpo della giovane iraniana arrestata perché non indossava correttamente il velo.

I comandanti delle forze armate e i vertici della polizia in Iran hanno rinnovato la propria fedeltà alla Guida suprema Ali Khamenei attraverso una dichiarazione congiunta, pochi giorni dopo gli elogi della Guida suprema all'esercito e alle forze dell'ordine per avere contenuto le proteste, in corso da tre settimane, per Mahsa Amini.

Khamenei aveva detto che i giovani che hanno preso parte alle manifestazioni "devono essere puniti per rendersi consapevoli dei fatti" e accusato gli Usa e Israele di avere pianificato le dimostrazioni, che sono state violentemente represse. "Le tue parole sono state un avvertimento contro i capi della sedizione e i loro leader

stranieri, inclusi i criminali americani, il falso regime sionista, il regime saudita e l'impero mediatico dell'arroganza globale", si legge nel comunicato congiunto delle forze armate iraniane.