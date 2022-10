India: 26 pellegrini muoiono in incidente stradale, anche bimbi

(ANSA) - LUCKNOW, 02 OTT - Almeno 26 pellegrini che tornavano da un santuario indù, fra cui molte donne e diversi bambini, sono morti e altri 16 sono rimasti feriti gravemente in un incidente stradale nei pressi di Kanpur, nell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, dove un affollato rimorchio trainato da un trattore si è rovesciato ed è precipitato in un laghetto. Lo dichiarano fonti ufficiali locali.

In India gli incidenti stradali sono frequenti e solo l'anno scorso hanno fatto oltre 150.000 vittime, circa 400 al giorno di media.

Il premier indiano Narendra Modi ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. (ANSA).