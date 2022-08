Taiwan: Cina, esercitazioni intorno all'isola vanno avanti

Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan vanno avanti. Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato anche oggi a organizzare le manovre congiunte "nel mare e nello spazio intorno all'isola". L'obiettivo, si legge in una nota postata nel primo pomeriggio sui social media dal Comando, è di "concentrarsi sull'organizzazione di operazioni di contenimento e supporto".

La Cina sta usando le esercitazioni aeree e marittime intorno a Taiwan per preparare l'invasione dell'isola e per cambiare lo status quo nella regione dell'Asia-Pacifico. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri di Taipei Joseph Wu, secondo cui "la Cina ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all'invasione di Taiwan". Parlando in una conferenza stampa, Wu ha aggiunto che "la vera intenzione di Pechino è quella di alterare lo status quo nello Stretto di Taiwan e nell'intera regione dell'Asia-Pacifico".

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti attorno alla parità, con gli operatori che sembrano attendere soprattutto il dato dell'inflazione di domani dagli Stati Uniti, che condizionerà le politiche monetarie della Federal Reserve. Nonostante la continua pressione militare cinese, tiene la Borsa di Taiwan, che sta chiudendo in rialzo dello 0,2%. In calo dello 0,8% il listino di Tokyo, attorno alla parità sia Hong Kong sia i mercati cinesi di Shanghai e Shenzhen. In rialzo dello 0,4% Seul, con Sidney, dove sono quotati diversi titoli che potrebbero anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, che ha chiuso con il marginale aumento dello 0,1%. Piatti con leggera intonazione negativa i futures sulla partenza delle Borse europee.