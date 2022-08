Nuova specie di rana unica al mondo scoperta a Singapore

(ANSA) - SINGAPORE, 08 AGO - Il presidente dell' Istituto erpetologico di Singapore Sankar Ananthanarayanan ha annunciato la scoperta di una nuova specie di rana, unica al mondo. Questa è la prima scoperta in 40 anni, secondo Chan Kin Onn, direttore del dipartimento di erpetologia della National University of Singapore del Lee Kong Chian Natural History Museum.

"È sorprendente come una città altamente urbanizzata come Singapore sia anche custode di una molteplicità e varietà di organismi viventi, e che nuove specie vengano scoperte" afferma il dottor Chan Kin Onn.

Dopo analisi del Dna che certificano l'unicità dell'anfibio, la rana è stata chiamata Micryletta subaraji in onore dell'esperto naturalista Subaraj Rajathurai, deceduto tre anni fa. (ANSA).