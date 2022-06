Putin è in Turkmenistan per vertice dei paesi del Mar Caspio

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato nella capitale del Turkmenistan, Ashgabat, per partecipare a un vertice dei paesi rivieraschi del Mar Caspio, a cui partecipano anche i suoi omologhi di Azerbaigian, Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Le parti dovrebbero scambiare opinioni su un'ampia gamma di questioni relative all'interazione nella regione del Caspio, compresa la cooperazione economica e la protezione ambientale. Lo riporta la Tass.

Per Putin, che ieri era in Tagikistan, è il primo viaggio all'estero a partire dall'invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio scorso. (ANSA).