Iran e Venezuela 'costruiranno un mondo senza egemonia Usa'

(ANSA) - TEHERAN, 11 GIU - "Sebbene siano geograficamente distanti, Iran e Venezuela attueranno un cambiamento storico e costruiranno un mondo più equo e multipolare, senza l'egemonia degli Stati Uniti": lo ha affermato il presidente venezuelano Nicolas Maduro, arrivato a Teheran venerdì, terza tappa del suo tour eurasiatico, che lo ha già portato in Turchia e Algeria.

"Teheran e Caracas firmeranno una tabella di marcia per la cooperazione nei prossimi 20 anni durante la visita in corso", ha detto il leader venezuelano alla HispanTV di stato iraniana in lingua spagnola. Maduro aveva visitato l'Iran l'ultima volta nel 2016.

Iran e Venezuela, entrambi soggetti a dure sanzioni statunitensi, sono stretti alleati all'interno dell'Opec. L'Iran è l'unico paese ad esportare benzina e condensato di gas in Venezuela, nonché attrezzature di raffineria per la ristrutturazione delle raffinerie del Paese. (ANSA).